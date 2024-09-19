Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Андреевна

Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1651

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1649 г.р.

Дети

Около 1686 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1667 и 1686

Муж: Пантелей Семенович

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Семенович

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 109 об лист. Пантелей Семенович, 70 лет, и его жена Агафья Андреевна, 68 лет. У них дети Иван, 33 года, и его жена Марфа Ивановна, 29 лет. У них дочь Акулина, 6 лет. У Пантелея живет Ям... Показать все
Смерть
После 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.