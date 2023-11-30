Жукова Фаина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1890
Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
14.03.1894
Дочь: Жукова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
24.11.1897
Дочь: Жукова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
27.02.1900
Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Жукова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Жукова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно