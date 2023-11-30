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Жукова Фаина Ивановна

Место рождения

Терешиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Терешиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1890

Сын: Жуков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1894

Дочь: Жукова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1897

Дочь: Жукова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1900

Сын: Жуков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Жукова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Жукова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Семенович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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