Константинова Тамара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1959
Сын: Константинов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Константинов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
11.06.1961
Сын: Константинов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Константинов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно