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Константинова Тамара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1959

Сын: Константинов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Константинов Владимир Михайлович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.06.1961

Сын: Константинов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Константинов Владимир Михайлович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Владимир Михайлович

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