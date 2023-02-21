Баль Bahl (Шмидт Schmidt) Мария Анна Иоганнесовна
Место рожденияКаменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1785
Дата смерти18.05.1862 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
25.02.1807
с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
19 1807 02 25 Josephus Bahl Marianna Schmittin Kamenka.
Рождение ребёнка
12.05.1817 ст.
Дочь: Шмидт Schmidt Агнесса Иосифовна
Отец ребёнка: Баль Bahl Иосиф Вильгельмович
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
132 1817 12 5 Agnes Bahl Joseph Schmidt Maria Anna Kamenka Агнеса Баль (12.05.1817) названа так в честь своей крёстной Агнесы Шмидт, сестры Марии Анны Шмидт (1787гр), которые являлись дочерями Иог... Показать все
Смерть
18.05.1862 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
na 72 1862 5 18 21 5 75 Y Maria Anna Bähl Kamenka