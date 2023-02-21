Баль Bahl (Шмидт Schmidt) Мария Анна Иоганнесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баль Bahl (Шмидт Schmidt) Мария Анна Иоганнесовна

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Место рождения

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1785

Дата смерти

18.05.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Шмидт Schmidt Иоганнес Иоганнесович

Мать: Шмидт Schmidt Оттилия Маргарета Людвиговна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
25.02.1807

Муж: Баль Bahl Иосиф Вильгельмович

с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
19 1807 02 25 Josephus Bahl Marianna Schmittin Kamenka.
Рождение ребёнка
12.05.1817 ст.

Дочь: Шмидт Schmidt Агнесса Иосифовна

Отец ребёнка: Баль Bahl Иосиф Вильгельмович

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
132 1817 12 5 Agnes Bahl Joseph Schmidt Maria Anna Kamenka Агнеса Баль (12.05.1817) названа так в честь своей крёстной Агнесы Шмидт, сестры Марии Анны Шмидт (1787гр), которые являлись дочерями Иог... Показать все
Смерть
18.05.1862 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
na 72 1862 5 18 21 5 75 Y Maria Anna Bähl Kamenka
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