Рязанов Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Рязанов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Макарий Прокопьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломахина Марина Прокопьевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно