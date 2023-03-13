Рязанов Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Рязанов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Макарий Прокопьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломахина Марина Прокопьевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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