Козмин Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козмин Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Козмин Фома

Мать: Козмина Устина

Смерть
Неизвестно
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