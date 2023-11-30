Свитюк Филимон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Свитюк Владимир Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Тимошенко Акулина Филимоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Свитюк Федосей Филимонович
Мать ребёнка: Свитюк Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свитюк Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно