Свитюк Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свитюк Филимон

Место рождения

Обухов, Вінницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Обухов, Вінницька область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Свитюк Владимир Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Обухов, Вінницька область
Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Свитюк Петр Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Тимошенко Акулина Филимоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Свитюк Федосей Филимонович

Мать ребёнка: Свитюк Пелагея

Обухов, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свитюк Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитюк Иван Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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