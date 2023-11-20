Мутовкина Елена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутовкина Елена Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Красовская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1887

Дочь: Мутовкина Елизавета близнец Николаевна

Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1887

Дочь: Мутовкина Александра близнец Николаевна

Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1889

Сын: Мутовкин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович

В восприемниках оттрок сын Иван Николаевич и дочь девица Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутовкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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