Мутовкина Елена Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Красовская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1887
Дочь: Мутовкина Елизавета близнец Николаевна
Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1887
Дочь: Мутовкина Александра близнец Николаевна
Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1889
Сын: Мутовкин Федор Николаевич
Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович
В восприемниках оттрок сын Иван Николаевич и дочь девица Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мутовкин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно