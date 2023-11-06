Большаков Василий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Василий Тихонович

Большаков Василий Тихонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1919

Жена: Большакова Мария Ульяновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Загс
Рождение ребёнка
12.06.1921

Сын: Большаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Мария Ульяновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Большаков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Мария Ульяновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Беляева Лилия Васильевна

Мать ребёнка: Большакова Мария Ульяновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
1966
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close