Большаков Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1919
Загс
Рождение ребёнка
12.06.1921
Сын: Большаков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Мария Ульяновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Большаков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Мария Ульяновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Беляева Лилия Васильевна
Мать ребёнка: Большакова Мария Ульяновна
Смерть
1966