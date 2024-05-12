Колосов Виссарион Васильевич 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колосов Виссарион Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

31.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Колосов Василий Андриянович

Мать: Колосова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова Анна (Нюра) Виссарионовна

Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Василий Виссарионович

Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Колосов Яков Виссарионович

Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1926

Сын: Колосов Дмитрий Виссарионович

Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Колосов Михаил Виссарионович

Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
31.03.1942
Умер от ран в госпитале

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