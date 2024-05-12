Колосов Виссарион Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти31.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова Анна (Нюра) Виссарионовна
Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Василий Виссарионович
Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Колосов Яков Виссарионович
Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
03.11.1926
Сын: Колосов Дмитрий Виссарионович
Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Колосов Михаил Виссарионович
Мать ребёнка: Ордина Клавдия Матвеевна
Смерть
31.03.1942
Умер от ран в госпитале