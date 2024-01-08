Сынкова Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сынкова Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сынков Владимир Порфирьевич

Мать: Сухова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
16.02.1984

Сын: Брызгунов Александр Александрович

Отец ребёнка: Брызгунов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брызгунова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Брызгунов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгунов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Брызгунов Александр Федорович

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