Сынкова Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1984
Сын: Брызгунов Александр Александрович
Отец ребёнка: Брызгунов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брызгунова Виктория Александровна
Отец ребёнка: Брызгунов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгунов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Брызгунов Александр Федорович