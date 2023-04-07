Андрей (Степан?) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Федор Иванович
Мать: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Агрипина Сергеевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Тарас Степанович
Мать ребёнка: Агрипина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Сергеевна
Смерть
Неизвестно