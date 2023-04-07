Андрей (Степан?) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей (Степан?) Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Федор Иванович

Мать: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Агрипина Сергеевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Тарас Степанович

Мать ребёнка: Агрипина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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