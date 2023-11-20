Залина (Залин) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залина (Залин) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Залин Михаил Фролович

Отец ребёнка: Залин Фрол Климович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Залин Иван Фролович

Отец ребёнка: Залин Фрол Климович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Залин Семён Фролович

Отец ребёнка: Залин Фрол Климович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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