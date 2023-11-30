Жидкова (Сидскова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова (Сидскова) Анна Ивановна

Место рождения

Полунино, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

24.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сидская Анастасия Николаева

Полунино, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Крещение
26.03.1915
Крестные: Села Липовки крестьянин Михаил Петрович Спицын и казачья дочь девица Мария Прокопиевна Сидская Ввденская церковь станицы Суводской,крестил священник Николай Загородский,псаломщик Александр... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1939

Дочь: Ефимова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Жидков Иван Владимирович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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