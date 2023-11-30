Жидкова (Сидскова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1915
Отец: скрыто настройками приватности
Крещение
26.03.1915
Крестные: Села Липовки крестьянин Михаил Петрович Спицын и казачья дочь девица Мария Прокопиевна Сидская Ввденская церковь станицы Суводской,крестил священник Николай Загородский,псаломщик Александр... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1939
Дочь: Ефимова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Жидков Иван Владимирович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно