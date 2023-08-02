Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
1900 г.р.
1905 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Алдатов Меретхан

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Россия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Тулатов Адиль-Гирей

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тулатов Амурхан

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)

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