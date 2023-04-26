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Рыбинцова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович

Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинцов Николай Семенович

Смерть
Неизвестно
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