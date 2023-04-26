Рыбинцова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Рыбинцов Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно