Петрова (Кучерова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Кучерова) Нина Ивановна

Петрова (Кучерова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
09.10.1961

Сын: Петров Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Петров Анатолий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.