Петрова (Кучерова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1961
Сын: Петров Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Петров Анатолий Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно