Борисенков Иван Герасимович
мужской, родился 28.09.1908, Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
умер 24.09.1993, Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецБорисенков ГерасимНеизвестно г.р.
Супруги
Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна27.12.1910 г.р.
Дети
Борисенков Анатолий Иванович27.09.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1908
Отец: Борисенков Герасим
Мать: не указана
Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна
Бракосочетание
14.05.1928
Рождение ребёнка
27.09.1929
Сын: Борисенков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна
Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Призыв на военную службу
23.06.1941
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Вступление в партию
1943
Ранение
13.07.1943
Военная награда
28.10.1943
Военная награда
02.02.1944
Военная награда
24.09.1944
Военная награда
19.03.1945
Военная награда
21.02.1987
Смерть
24.09.1993
Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область