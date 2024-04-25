Борисенков Иван Герасимович 28.09.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисенков Иван Герасимович

Автор
АБ
Борисенкова А.

мужской, родился 28.09.1908, Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

умер 24.09.1993, Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Борисенков ГерасимНеизвестно г.р.
Супруги
Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна27.12.1910 г.р.
Дети
Борисенков Анатолий Иванович27.09.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1908

Отец: Борисенков Герасим

Мать: не указана

Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
14.05.1928

Жена: Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1929

Сын: Борисенков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Борисенкова (Мурахтанова) Анастасия Васильевна

Коптяжево, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Призыв на военную службу
23.06.1941
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Старшина медслужбы, Санитарный инструктор Санитарного взвода 2 стрелкового батальона 846 стрелкового краснознаменного ордена Суворова 3 степени полка 211 Черниговской краснознаменной дивизии

Вступление в партию
1943

Ранение
13.07.1943

Военная награда
28.10.1943

Орден Красной Звезды

Военная награда
02.02.1944

Медаль "За отвагу"

Военная награда
24.09.1944

Орден Отечественной войны II степени

Военная награда
19.03.1945

Орден Красной Звезды

Военная награда
21.02.1987

Орден Отечественной войны I степени

Смерть
24.09.1993
Красногвардеец, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Хронический бронхит с астматическим компонентом, эмфизема легких

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