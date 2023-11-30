Назаров Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Сергей Васильевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

09.03.1972

Дата смерти

02.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
02.08.1982
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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