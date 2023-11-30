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Назаров Сергей Васильевич
Назаров Сергей Васильевич
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
09.03.1972
Дата смерти
02.08.1982
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Смерть
02.08.1982
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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