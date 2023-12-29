Свешников Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Пётр Семёнович

Место рождения

Красноуфимск, Казанская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1768

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Свешников Семён Ермолаевич

Мать: не указана

Красноуфимск, Казанская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1788

Жена: Свешникова Ирина Харитоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1816
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
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