Свешников Пётр Семёнович
Место рожденияКрасноуфимск, Казанская Губерния Российская Империя
Дата рождения1768
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Свешников Семён Ермолаевич
Мать: не указана
Красноуфимск, Казанская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1788
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1816
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя