Кильдибеков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильдибеков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кильдибекова Елена Степановна

Мать ребёнка: Кильдибекова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кильдибеков Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Кильдибекова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кильдибекова Александра

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