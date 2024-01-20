Кильдибеков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кильдибекова Елена Степановна
Мать ребёнка: Кильдибекова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильдибеков Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Кильдибекова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кильдибекова Александра