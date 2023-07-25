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(Худякова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1987

Сын: Худяков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
10.04.1995

Сын: Худяков Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Михайловна

Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич

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