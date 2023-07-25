(Худякова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1987
Сын: Худяков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.1995
Сын: Худяков Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Михайловна
Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Худяков Михаил Николаевич