Раис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Кифаи и Раиса
Мать ребёнка: Кифая Гаязовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын3
Мать ребёнка: Кифая Гаязовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын2
Мать ребёнка: Кифая Гаязовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын1
Мать ребёнка: Кифая Гаязовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кифая Гаязовна