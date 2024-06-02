Дятлов Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954
Отец: Дятлов Геннадий
Мать: Дятлова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1977
Сын: Дятлов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Дятлова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
21.02.1981
Сын: Дятлов Максим Александрович
Мать ребёнка: Дятлова Татьяна Владимировна