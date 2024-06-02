Дятлов Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДятлов Александр Геннадьевич

Дятлов Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954

Отец: Дятлов Геннадий

Мать: Дятлова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
07.06.1977

Сын: Дятлов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Дятлова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
21.02.1981

Сын: Дятлов Максим Александрович

Мать ребёнка: Дятлова Татьяна Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.