Попов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Внебрачная дочь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

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