Дерябина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дерябина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Дерябин Пётр

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дерябина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Дерябин Пётр

Смерть
Неизвестно

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