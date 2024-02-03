Дерябина Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дерябина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Дерябин Пётр
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дерябина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Дерябин Пётр
Смерть
Неизвестно