Худяков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Худяков Алексей Иванович
Мать: Худякова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худякова ... ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия? Александровна
Мать ребёнка: Худякова ... ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Борис Александрович
Мать ребёнка: Худякова ... ...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худякова ... ...
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно