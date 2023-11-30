Худяков Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудяков Александр Алексеевич

Худяков Александр Алексеевич

Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Худяков Алексей Иванович

Мать: Худякова Ольга Петровна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худякова ... ...

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия? Александровна

Мать ребёнка: Худякова ... ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Борис Александрович

Мать ребёнка: Худякова ... ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова ... ...

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close