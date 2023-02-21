Моисей Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисей Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Фома Моисеевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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