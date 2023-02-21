Моисей Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Андрей Моисеевич
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Фома Моисеевич
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно