Бабарыкина Анна Харламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1830 ст.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья Елизаровна
Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Параскева Елизаровна
Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Бабарыкин Максим Елизарович
Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Екатерина Елизаровна
Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Бабарыкин Федор Елизарович
Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Смерть
Неизвестно