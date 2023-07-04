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Бабарыкина Анна Харламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1830 ст.

Муж: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федосья Елизаровна

Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Параскева Елизаровна

Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Бабарыкин Максим Елизарович

Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Екатерина Елизаровна

Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Бабарыкин Федор Елизарович

Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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