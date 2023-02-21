Шмидько (Бритвина) Дина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидько (Бритвина) Дина Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бритвина Нина Даниловна

Рождение ребёнка
17.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмидько Пётр Иосифович

Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидько Пётр Иосифович

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