Шмидько (Бритвина) Дина Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Бритвина Нина Даниловна
Рождение ребёнка
17.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмидько Пётр Иосифович
Городищна, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно