Федоров Игнатий Оморой
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Федорова Елизавета Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Мырыла, Чурапчинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балбаара Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мотуруона Игнатевна
Мать ребёнка: не указана