Федоров Игнатий Оморой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Игнатий Оморой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Федорова Елизавета Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Мырыла, Чурапчинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балбаара Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Мотуруона Игнатевна

Мать ребёнка: не указана

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