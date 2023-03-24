Андреев Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараканов Семен Андреевич

Мать: Тараканова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
12.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Андреева

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Андреева

Смерть
Неизвестно
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