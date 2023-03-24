Андреев Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Андреева
Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Андреева
Смерть
Неизвестно