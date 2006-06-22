Алиева (Горемыкина) Муза Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева (Горемыкина) Муза Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.05.1940

Дата смерти

22.06.2006

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940

Отец: Горемыкин Василий Иванович

Мать: Горемыкина-Павлова Мария Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Николай Гамидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Николай Гамидович

Смерть
22.06.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
похоронена на кладбище п.Стрельны в г.Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Сергиевское кладбище г.Санкт-Петербург
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