Алиева (Горемыкина) Муза Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1940
Дата смерти22.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алиев Николай Гамидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.2006
похоронена на кладбище п.Стрельны в г.Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Сергиевское кладбище г.Санкт-Петербург