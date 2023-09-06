Вечканов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечканов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1980

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Вечканова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
08.10.1984

Сын: Вечканов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Вечканова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вечканова Мария Михайловна

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