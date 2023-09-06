Вечканов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1980
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Вечканова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
08.10.1984
Сын: Вечканов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Вечканова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно