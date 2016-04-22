Михайлин Валентин
Место рожденияс. Орловка, Раздольненский район, Крым
Дата рождения13.10.1936
Дата смерти22.04.2016
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1936
Отец: Михайлин Василий
Мать: Михайлина Клавдия
с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлина Нина
Смерть
22.04.2016
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым