Михайлин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлин Валентин

Михайлин Валентин

avatar

Место рождения

с. Орловка, Раздольненский район, Крым

Дата рождения

13.10.1936

Дата смерти

22.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1936

Отец: Михайлин Василий

Мать: Михайлина Клавдия

с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлина Нина

Смерть
22.04.2016
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close