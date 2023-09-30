(Прохорова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прохорова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1980

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1980

Отец: Прохоров Александр

Мать: Прохорова Галина

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