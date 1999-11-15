Горюнова (Сарбаева) Лариса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова (Сарбаева) Лариса Константиновна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

05.11.1937

Дата смерти

15.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1937

Отец: Сарбаев Константин

Мать: Сарбаева Таисия Фёдоровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.08.1961

Дочь: Моргун Марина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1976

Дочь: Божевольная Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Горюнов Виктор Еремеевич

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Виктор Еремеевич

Смерть
15.11.1999
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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