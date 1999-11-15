Горюнова (Сарбаева) Лариса Константиновна
Место рождения
Дата рождения05.11.1937
Дата смерти15.11.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1937
Отец: Сарбаев Константин
Рождение ребёнка
16.08.1961
Дочь: Моргун Марина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.08.1976
Дочь: Божевольная Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Горюнов Виктор Еремеевич
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1999