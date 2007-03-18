Клюкина Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1959
Дата смерти18.03.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1989
Сын: Клюкин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Клюкин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Владимир Николаевич
Смерть
18.03.2007