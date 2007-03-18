Клюкина Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1959

Дата смерти

18.03.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1989

Сын: Клюкин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Клюкин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Владимир Николаевич

Смерть
18.03.2007
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