Тимушев Люкман Абубакирович
Место рожденияс.Старозеленское, Хвалынский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Тимушев Абубакир
Мать: не указана
с.Старозеленское, Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Тимушев Абдрашит Люкманович
Мать ребёнка: Хатима
с.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимушев Али
Мать ребёнка: Хатима
с.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Смерть
Неизвестно