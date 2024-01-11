Тимушев Люкман Абубакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимушев Люкман Абубакирович

Место рождения

с.Старозеленское, Хвалынский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимушев Абубакир

Мать: не указана

с.Старозеленское, Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Тимушев Абдрашит Люкманович

Мать ребёнка: Хатима

с.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Али

Мать ребёнка: Хатима

с.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Смерть
Неизвестно
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