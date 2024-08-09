Маслов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Маслова Льгита Владимировна
Мать ребёнка: Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1937
Сын: Маслов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1941
Дочь: Матвиенко (Маслова) Льгита Владимировна
Мать ребёнка: Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно