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Маслов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Маслова Льгита Владимировна

Мать ребёнка: Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1937

Сын: Маслов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1941

Дочь: Матвиенко (Маслова) Льгита Владимировна

Мать ребёнка: Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно

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