Дмитрий Никифоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Никифор Васильев (Ич)
Мать: Марфа Козьмина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иов Дмитриев (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Варвара Дмитриева (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1795
Сын: Родион Дмитриев (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)
Рождение ребёнка
1795
Сын: Егор Дмитриев (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Иван Дмитриев (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иван Дмитриев (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Козьмина (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1811