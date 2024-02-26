Дмитрий Никифоров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Никифоров (Ич)

Дмитрий Никифоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Никифор Васильев (Ич)

Мать: Марфа Козьмина (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иов Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Варвара Дмитриева (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1795

Сын: Родион Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)

Рождение ребёнка
1795

Сын: Егор Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Иван Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иван Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Козьмина (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Козьмина (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close