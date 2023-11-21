Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Евдокиия
Рождение ребёнка
05.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астраханцев Николай Семёнович
Рождение ребёнка
31.05.?
Дочь: Багрянцева Жанна Николаевна
Отец ребёнка: Астраханцев Николай Семёнович
Смерть
Неизвестно