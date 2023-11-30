Freund Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFreund Friedrich

Freund Friedrich

Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Жена

Дети

1913 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1892

Отец: Freund Johann

Мать: Freund Amalie

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Фонд 637 опись 22, дело 117
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Freund Regina

Рождение ребёнка
19.06.1913

Дочь: Freund Pauline

Мать ребёнка: Freund Regina

Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Довсун
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close