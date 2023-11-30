Freund Friedrich
Место рождения
Дата рождения01.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1892
Отец: Freund Johann
Мать: Freund Amalie
ГАСО Фонд 637 опись 22, дело 117
Бракосочетание
Около 1910
Жена: Freund Regina
Рождение ребёнка
19.06.1913
Дочь: Freund Pauline
Мать ребёнка: Freund Regina
Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Довсун
Смерть
Неизвестно