Браун Вильгельм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браун Вильгельм

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротерс (Браун) Дженни Вильгельмовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пец (Браун) Берта Вильгельмовна

Мать ребёнка: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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