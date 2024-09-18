Браун Вильгельм
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротерс (Браун) Дженни Вильгельмовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пец (Браун) Берта Вильгельмовна
Мать ребёнка: не указана
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно