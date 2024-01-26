Тарасов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Тарасов Иван Иванович
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тарасов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Елена Михайловна
ст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно