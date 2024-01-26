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Тарасов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тарасов Иван Иванович

Мать: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Тарасов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Елена Михайловна

ст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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