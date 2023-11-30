Жуков Николай Дамианович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Жуков Дамиан Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Жена: Параскева Семеновна
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.
Мать ребёнка: Жукова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
21.02.1896 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Жукова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Параскева Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Жукова Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно