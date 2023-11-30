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Жуков Николай Дамианович

Место рождения

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Жуков Дамиан Яковлев

Мать: не указана

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Жена: Параскева Семеновна

Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.

Сын: Жуков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Константиновна

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1896 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Жукова Мария Константиновна

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Параскева Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Жукова Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно
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