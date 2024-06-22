Пухова (Нуждина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Нуждина) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Пухова) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Пухов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Иван Федорович

Отец ребёнка: Пухов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Пухов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Валерий Федорович

Отец ребёнка: Пухов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пухов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Пухов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабешова (Пухова) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Пухов Федор

Смерть
Неизвестно

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