Пухова (Нуждина) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пухов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Пухова) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Пухов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пухов Иван Федорович
Отец ребёнка: Пухов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пухов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пухов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пухов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабешова (Пухова) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Пухов Федор
Смерть
Неизвестно