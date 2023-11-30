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Головкина (Акимова) Александра Георгиевна

Место рождения

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.02.1908 ст.

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1908 ст.

Отец: Акимов Георгий Дмитриевич

Мать: Акимова Мавра Петрова

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Турусова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Головкин Василий Андреевич

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1932

Сын: Головкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Головкин Василий Андреевич

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.10.1939

Дочь: Фадеева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Головкин Василий Андреевич

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Головкин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Головкин Василий Андреевич

Тасинский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1987
Тасинский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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