Головкина (Акимова) Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1908 ст.
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1908 ст.
Отец: Акимов Георгий Дмитриевич
Мать: Акимова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Турусова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Головкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1932
Сын: Головкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Головкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
28.10.1939
Дочь: Фадеева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Головкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Головкин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Головкин Василий Андреевич
Смерть
1987