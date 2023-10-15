Кузякина (Малыгина) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузякина (Малыгина) Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малыгин Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Кузякин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Кузякин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузякин Владимир

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