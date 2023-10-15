Кузякина (Малыгина) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малыгин Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Кузякин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кузякин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузякин Владимир