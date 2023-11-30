Любчич (Онипко) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любчич (Онипко) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

11.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1983

Отец: Онипко Анатолий Григорьевич

Мать: Онипко Надежда Игнатьевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.09.2003

Дочь: Чибурун Елизавета Юрьевна

Отец ребёнка: Лунев Юрий Владимирович

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.10.2019

Дочь: Любчич София Витальевна

Отец ребёнка: Любчич Виталий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любчич Виталий Васильевич

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