Любчич (Онипко) Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1983
Рождение ребёнка
08.09.2003
Дочь: Чибурун Елизавета Юрьевна
Отец ребёнка: Лунев Юрий Владимирович
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.10.2019
Дочь: Любчич София Витальевна
Отец ребёнка: Любчич Виталий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно